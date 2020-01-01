حلمي النمنم: الإخوان سعوا لاحتلال سيناء.. وإسقاط الدولة المصرية على طريقة السراج (فيديو)







أحداث المنيل

كما شهد هذا اليوم، وقعت اشتباكات بين أهالي منطقة المنيل وأعضاء الجماعة أثناء عبورهم كوبري الجامعة في طريقهم إلى ميدان التحرير وعندما اعترضهم الأهالي وقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 مواطن.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أحداث العنف التي شهدتها المنيل عن تورط عدد من قيادات جماعة الإخوان في إمداد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسلاح، وشحن حافلات محملة بالأسلحة من ضواحي الجيزة، لاستخدامها في الاعتداء على المتظاهرين، ونشر الفوضى في البلاد بعد كلمة مرشد الإخوان محمد بديع على منصة رابعة العدوية في ذلك الوقت.



عدد المصابين والقتلى في هذا اليوم كما شهد هذا اليوم، وقعت اشتباكات بين أهالي منطقة المنيل وأعضاء الجماعة أثناء عبورهم كوبري الجامعة في طريقهم إلى ميدان التحرير وعندما اعترضهم الأهالي وقعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 40 مواطن.وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أحداث العنف التي شهدتها المنيل عن تورط عدد من قيادات جماعة الإخوان في إمداد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالسلاح، وشحن حافلات محملة بالأسلحة من ضواحي الجيزة، لاستخدامها في الاعتداء على المتظاهرين، ونشر الفوضى في البلاد بعد كلمة مرشد الإخوان محمد بديع على منصة رابعة العدوية في ذلك الوقت.



وحسب ما أعلنت وزارة الصحة في هذا اليوم، فقد شهدت البلاد مقتل قرابة 17 شخصا على الأقل أما عن عدد الجرحى فلن يقل 210، وذلك في الاشتباكات التي وقعت، في مناطق عدة من العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضيه.



قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن يسعون لاحتلال سيناء وإسقاط الدولة المصرية ولولا الدور العظيم للجيش المصري لنفذ الإخوان ما يحاول تنفيذ السراج في ليبيا حاليا.وأضاف "النمنم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها وهي تستهدف الجيش المصري وفور وصولهم للحكم كان الهدف واضحا بضرب الجيش المصري.ووجه كل التحية للشئون المعنوية للقوات المسلحة الذي قدموا ملحمة في رمضان الماضي من خلال مسلسل الاختيار.بعد البيان الذي أطاح بجماعة الإخوان عن حكم مصر في 3 يوليو، جن جنونه الجماعة بعد أن حرض قيادتها على العنف ضد معارضيها، ليبدأ أعضائها في تطبيق تلك الدعوات في 5 يوليو.يذكر أنه في 30 يونيو 2013، شهدت مصر ثورة ضد جماعة الإخوان نظمها عدد من القوى المعارضة في البلاد وأطياف الشعب المصري بعد عدة إخفاقات اقتصادية وسياسية مارستها جماعة الإخوان بعد توليها إدارة البلاد عقب ثورة يناير.وفي 3 يوليو من نفس العام اجتمع عدد من الشخصيات الوطنية وإتفقوا على خارطة طريق، وألقى المشير عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقتها، بيان شمل ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع.وفي 5 يونيو شهدت البلاد الواقعة الشهيرة في مدينة الإسكندرية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة سيدي جابر"، وأبرز ما جسد هذا الحادث عندما ظهر الإخواني محمود حسن رمضان وهو يقوم بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي.وفي هذا الشأن قررت المحكمة في فبراير 2015 إعدام محمود حسن رمضان، وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في نفس القضية.