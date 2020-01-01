محافظ قنا: بدء تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة



وأكد أنه وجه المهندس عمر عبد الباقي مدير وحدة متابعة الإزالات بالتنسيق مع الجهات الامنية ورؤساء الوحدات المحلية لتوفير المعدات اللازمة والحملات الأمنية خلال تنفيذ أعمال الازالة، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على استعادة حق الشعب وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين.



كما وجه مدير وحدة استرداد أراضي الدولة بسرعة الانتهاء من التعاقدات للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة موقف طلاء واجهات المنازل والعمارات السكنية بالمدن مع تقسيم المدن إلى مناطق وعمل جدول زمني لكل منطقة للانتهاء من أعمال طلاء الواجهات، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقطع المرافق الخدمية عن العقارات التي لم يتم طلاء الواجهات بها.



وأعطي محافظ قنا تعليماته بمتابعة قرار إيقاف إصدار التراخيص للمنشآت السكنية لمدة 6 أشهر طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، كما وجه رؤساء مجالس المدن بمراجعة التراخيص التي سبق إصدارها وموقف العقارات الجاري تنفيذها وكذا مراجعة موقف الجراجات والمحلات بتلك العقارات ومدي مطابقتها او مخالفتها للاشتراطات القانونية.



كما استعرض المحافظ مع رؤساء المدن ملف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وأوضح الداودي ان عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة بلغ 12784 طلب تصالح، مشددا على المسئولين بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين مع الالتزام بالقانون والتعليمات الواردة في هذا الشأن.



وتناول الاجتماع مناقشة ملف منظومة النظافة حيث وجه الداودي برفع مستوى النظافة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن ودهان البلدوزرات وزراعة أشجار الزينة بالشوارع والمداخل الرئيسية، مؤكدا حرصه على تقديم كافة الإمكانيات لجعل المحافظة تظهر بالصورة الحضارية التي تليق بها.



كما تطرق الاجتماع الى مناقشة ملف الأسواق العشوائية بالمراكز والمدن، موجها بعمل دراسة لأماكن بديلة لتلك الأسواق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وإقامة أسواق بشكل منظم وحضاري، موصيا رؤساء المدن بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات لإزالة مخالفات إشغالات الطرق والباعة الجائلين.



وكلف رؤساء المدن بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ووجه باختيار أماكن مناسبة بمجالس المدن لاستخدامها كمنافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واوصي المسئولين بسرعة الرد على شكاوى المواطنين وإفادة إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى.



جاء ذلك خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية بالمحافظة وبحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام لمناقشة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه سيتم البدء في تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة غدًا.