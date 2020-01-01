سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن طقس الـ48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد إنخفاضا ملحوظا لتعود إلي معدلها الطبيعي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا علي السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وأكدت الهيئة، أنه يسود طقس حار علي شمال الصعيد بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الهيئة، أن يشهد يوم الخميس طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

فيما يشهد طقس حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية يوم الخميس شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة:

وسجلت درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة الكبرى العظمى 35، والصغرى 25، والوجه البحري العظمى 35، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30، والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30، والصغرى 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38، والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمى 38، والصغرى 26، وجنوب الصعيد العظمى 42، والصغرى 28.

وتبلغ درجات الحرارة يوم الخميس بالقاهرة الكبرى العظمى 34، والصغرى 24، والوجه البحري العظمى 33، والصغرى 23، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30، والصغرى 23، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30، والصغرى 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37، والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 36، والصغرى 25، وجنوب الصعيد العظمى 42، والصغرى 28.

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