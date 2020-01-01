أراء متباينة لمدربي البريميرليج بشأن فترات التوقف أثناء المباريات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
تساءل مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن استخدام فترات التوقف للحصول على المشروبات خلال المباريات، وقدموا وجهات نظر متباينة حول شكل مشروع إعادة استئناف الدوري.

واستؤنفت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019 / 2020 يوم 17 يونيو بعد توقف 100 يوما بسبب وباء فيروس كورونا.

وكنتيجة لذلك، تم تخفيف القواعد على عدد التغييرات التي تم زيادتها من ثلاث إلى خمس في المباريات التي تقام بدون جمهور، ويتم السماح فقط لتواجد 300 شخصا في كل مباراة.

وتم إضافة دقيقة للحصول على المشروبات في كل شوط لتخفيف الإرهاق في درجات الحرارة المرتفعة.

ولكن مدربين مثل جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وديفيد مويس مدرب ويستهام لا يرون حاجة لتوقف المباريات للحصول على المشروبات.

وقال جوارديولا :" يستغلها المدربون لإعطاء التعليمات للاعبين".

وأضاف :" أعتقد أننا فعلنا هذا بسبب قلة وقت الاستعداد لكل الفرق- فقط ثلاثة أسابيع قبل البدء".

وأضاف مويس :" لا أعتقد أنه كان يجب طرح الفكرة. كان يجب تنفيذ هذا الأمر وفقا لقرار الحكم".

وأضاف :"لدينا العديد من فترات التوقف بسبب الإصابات. لا أعتقد أنه ضروري كما أنه يغير القواعد، ولا أعتقد أنه ينبغي أن ننهي الموسم بطريقة مختلفة عما بدأناه".

ولا يتفق يورجن كلوب، مدرب ليفربول بطل الدوري، معهما كما أنه لا يرى أن التوقف للحصول على المشروبات ميزة تدريبية

وقال المدرب الألماني :"إنه شيئا جيدا للغاية. إنه للاعبين وليس للمدربين. لدي 10 ثوان للتحدث مع اللاعبين لذلك فإن الأمر لا يتعلق بالمدربين".

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