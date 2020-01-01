صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد صالح جمعة، لاعب وسط فريق النادي الأهلي، أنه يعد جمهور القلعة الحمراء بصفح جديدة بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

ونشر جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة له داخل ملعب التتش بالجزيرة، وعلق عليها "أنا مستعد".

يذكر ان صالح جمعة  قد لتدريبات الأهلي الجماعية يوم الثلاثاء الماضي، بعدما قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، تجميده وتدريبه منفردا في صالة الجيم.

ويخوض اللاعب حالياً  برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

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