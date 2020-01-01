كندة علوش تعبر عن فرحتها بانتهاء الحظر

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نشرت الفنانة كنده علوش، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية شنيز أبيض وبنطلون باللون الأسود ، وعلقت قائله :



أول مشوار بعد أربع شهور ونص وطبعا مع أخذ الإجراءات الإحترازية .



وتابعت : الحقيقة كنت مشتاقة لكل شئ الناس والشوارع والمحلات ، أنتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكم عادي .



ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني.