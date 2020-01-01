كندة علوش تعبر عن فرحتها بانتهاء الحظر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:39 م
كندة علوش
كندة علوش
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة كنده علوش، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية شنيز أبيض وبنطلون باللون الأسود ، وعلقت قائله :

أول مشوار بعد أربع شهور ونص وطبعا مع أخذ الإجراءات الإحترازية .

وتابعت : الحقيقة كنت مشتاقة لكل شئ الناس والشوارع والمحلات ، أنتو لسه ملتزمين ولا عايشين حياتكم عادي .

ويذكر أن آخر أعمال كنده علوش، فيلم "الأصليين"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وظهرت فيه كضيفة شرف، وشارك في البطولة الفنان خالد الصاوي ومنه شلبي وماجد الكدواني.

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