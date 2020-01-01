النني مستمر مع بشكتاش لنهاية الموسم بعد حل أزمته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت تقارير صحفية تركية، أن مشكلة محمد النني، لاعب أرسنال المعار حاليا لصفوف بشكتاش التركي قد انتهت.

وأكدت التقارير، ان النني حصل على مستحقاته المالية المتأخرة مع الفريق التركي.

وذكرت صحيفة «Fanatik» التركية، فإن إدارة نادي أرسنال قد قامت الأسبوع الماضي باستدعاء النني، الذي ينتهي تعاقده مع الفريق التركي في 31 مايو، لانجلترا وذلك قبل انتهاء الدوري التركي في وضعه الحالي بعد أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبها قامت إدارة نادي بشكتاش بالاجتماع مع مسئولي أرسنال، وتوصلت لاتفاق باستمرار النني مع الفريق التركي حتى نهاية الموسم، والمشاركة في المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وتابعت الصحيفة، أن بشكتاش قد استعار النني من أرسنال لمدة عام مع وجود بند خيار الشراء بقيمة 18 مليون يورو في عقد اللاعب، ولكن باتت مسألة استمرار النني مع الفريق التركي شبه مستحيلة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وارتفاع المقابل المادي المطلوب للحصول على خدمات اللاعب.

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