أحمد جمال يحمل نعش والدة حمادة هلال إلى مثواها الأخير

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:21 م
احمد جمال
احمد جمال
نادين نجدي...تصوير: عبد الحافظ حمدي

توفت والدة الفنان حمادة هلال صباح اليوم، الثلاثاء 7 يوليو، وذلك عقب تدهور حالتها الصحية في أحد المستشفيات بسبب معاناتها مع مرض السرطان.

حضر الفنان أحمد جمال تشييع الجثمان إلى مثواها الأخير وقام بالصلاة عليها مع وجود العديد من نجوم الوسط الفني والغنائي.

وظهر الفنان حمادة هلال،وهو يبكي أثناء الصلاة على والدته،وبجانبه محمود الليثي وعدد من أفراد العائلة.

وشيع حمادة حلال، جثمان والدته إلى مقابر الرقابة الغدارية الخاصة بالأسرة بعين شمس.


و على الجانب الآخر شارك الفنان أحمد جمال منشور عقب وفاة والدة الفنان حمادة هلال وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،قائلا: "‏والدة صديقي و اخويا الفنان حمادة هلال في ذمة الله بعد صراع مع السرطان"



وأستكمل جمال حديثه قائلاً:"إدعولها ربنا يغفرلها ويرحمها و يصبره على فراقها".

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