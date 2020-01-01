الولايات المتحدة تخطط لعودة النشاط الرياضي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
بعد أربعة أشهر من التوقف التام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ستخطو البطولات الرياضية الاحترافية في الولايات المتحدة الخطوات الأولى نحو الاستئناف، وسط القلق من ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في مختلف أنحاء البلاد.

أعرب رياضيون في ثلاث من أبرز الرياضات في الولايات المتحدة، وهي كرة السلة، كرة القدم، والبيسبول، عن عدم رضاهم عن الترتيبات التي اتخذتها اتحادات هذه الألعاب لاستئناف النشاط، وقرر البعض عدم المشاركة نهائياً في استئناف المواسم.

ووضعت رابطتا دوري كرة السلة للمحترفين، وكرة القدم، خططاً تتمثل بتجميع الأندية في مكان واحد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، حيث ارتفعت بشكل كبير في الأيام الماضية، حالات الإصابة المعلنة بـ"كوفيد-19".

وجاء اكتشاف حالات عدة ضمن فريقين من دوري كرة القدم، ليؤكد الخطر الذي يشكله الفيروس حتى في ظل الاجراءات الصحية الصارمة التي تم اعتمادها.

وذكرت تقارير أخرى ان نادي ناشفيل الذي يشارك في الدوري الكروي، أعلن تسجيل حالات إيجابية في صفوفه منذ وصوله الى فلوريدا.

وأدى ظهور حالات جديدة الى شعور بعض اللاعبين بالقلق

أخبار تهمك

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 4 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة الأهلي المدمرة.. تعرف على أرقام "موليكا" مع مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 7 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

02:02 م

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

02:46 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»