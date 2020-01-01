الإمارات العربية المتحدة مركز آسيا المالي القادم

رجحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن تصبح دولـة الإمارات العربية المركز المالي لآسيا بعد فقدان هونغ كونغ لمكانتها بسبـب العقوبــات الأمريكية.





واستند التقرير إلى تمتع دولـة الإمارات بعلاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب التي تشكل حلقة وصل بين أوروبا وباقـــــــي الـدول الآسيوية كما أنها لا تفـرض ضريبة على الدخل وواحدة من أكثر الدول أمانا فـي العالـم وتستضيف مقـرات الكثيـر من الشركات الـ2000 الأقوى عالميـا من بينهــا بنـوك أمريكية وصينية ويوجــد بها أكثـر من 4 آلاف شركة صينية وتصنف دولة الإمارات فــــي المرتبــــة الــ16 ضمـــن تصنيــف الأعمال "دوينغ بيزنس" الذي يقيس سهولة الأعمال ويسرها في الدولة، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.













كما حلت في "المـرتبــة الأولــى" من حيث سهولة الربط بالكهرباء والثالثـــة مــن حيـث الحصـــول على رخص البناء وإنفاذ العقود كما تمتلــك ترسانــة ضخمـــة تتمثــل في مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي ويوجد 26 مليار دولار كأصول مدارة تحت إدارة سوق أبو ظبـــي العالمـــي كما أن أكثــــر مــن 90% من كبــــــار المديريـــــن التنفيذيين الإقليمييـــن للشركات العالمية يقيمون في الإمارات.