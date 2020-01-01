عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة الزمالك بشأن احتفالية نادي القرن

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إيقاف قناة الزمالك التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها البعض باحتفالية نادي القرن، لما يمثله ذلك من تعديًا صارخًا على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي ومخالفة واضحة للحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقب نادي القرن للنادي الأهلي 22 مايو وتسلم النادي الجائزة في احتفالية «كاف» التي أقيمت في جوهانسبرج حينذاك، وقام النادي بتسجيل العلامة التجارية (متضمنة بأنه نادي القرن) بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقًا للقرار الرسمي الصادر عن "كاف".





وأصبح ما تقوم به القناة المملوكة لإعلام المصريين (قناة الزمالك) يمثل تعديًا على العلامة التجارية للنادي الأهلي المالك الحصري لها، والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومازالت تلك العلامة تتمتع بذات الحماية.





وأشارت إدارة الأهلي في خطابها الرسمي إلى أن ما قام به مسئولو الزمالك من تعدٍ في هذا الشأن، فقد اتخذ النادي الأهلي إجراءاته القانونية اللازمة حيال ذلك، ووجه إنذارًا على يد محضر (رقم 13215 محضري العجوزة في 30ـ6ـ2020) وجاري استكمال كل الخطوات التي يكفلها القانون لحماية حقوق النادي وعدم المساس بها.





وأكدت الإدارة الحمراء في خطابها إن إعلام المصريين الشركة الوطنية المملوكة للدولة والتي تعمل للصالح العام لا يمكن أن تقبل بأي حال للترويج لهذا الحدث الكاذب والذي يتسبب في إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة بعد التصريحات المسيئة والمتكررة التي جاءت على لسان مسئولي الزمالك عبر ذات القناة المملوكة لإحدى الشركات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على الروح الرياضية والمزيد من التكاتف بين أبناء الوطن.



