الأهلي يطالب إعلام المصريين بإيقاف قناة الزمالك عن الترويج للاحتفالية الكاذبة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي


أرسلت إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلى الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تطلب فيه إيقاف قناة الزمالك التي تملكها وتديرها إعلام المصريين عن المشاركة في الترويج للاحتفالية الكاذبة وما أسماها البعض باحتفالية نادي القرن، وهو الأمر الذي يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الملكية الفكرية للنادي الأهلي لأنه كلام يخالف الحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين.

 فقد منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقب نادي القرن للنادي الأهلي في 22ـ5ـ2001، وتسلم النادي الجائزة في احتفالية «كاف» التي أقيمت في جوهانسبرج حينذاك، وقام النادي بتسجيل العلامة التجارية (متضمنة بأنه نادي القرن) بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وفقًا للقرار الرسمي الصادر عن «كاف»، وبات ما تقوم به القناة المملوكة لإعلام المصريين (قناة الزمالك) يمثل تعديًا على العلامة التجارية للنادي الأهلي المالك الحصري لها، والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، ومازالت تلك العلامة تتمتع بذات الحماية. 


وأشارت إدارة النادي في خطابها إلى أن ما قام به مسئولو الزمالك من تعدٍ في هذا الشأن، فقد اتخذ النادي الأهلي إجراءاته القانونية اللازمة حيال ذلك، ووجه إنذارًا على يد محضر (رقم 13215 محضري العجوزة في 30ـ6ـ2020) وجاري استكمال كل الخطوات التي يكفلها القانون لحماية حقوق النادي وعدم المساس بها.


 وقالت إدارة النادي في خطابها إن إعلام المصريين الشركة الوطنية المملوكة للدولة والتي تعمل للصالح العام لا يمكن أن تقبل بأي حال للترويج لهذا الحدث الكاذب والذي يتسبب في إشعال الفتنة بين جماهير الناديين، خاصة بعد التصريحات المسيئة والمتكررة التي جاءت على لسان مسئولي الزمالك عبر ذات القناة المملوكة لإحدى الشركات الوطنية التي تهدف إلى الحفاظ على الروح الرياضية والمزيد من التكاتف بين أبناء الوطن.

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