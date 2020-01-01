تعرف على موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
يستعد نادي ليفربول بطل البريميرليج بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لمواجهة فريق برايتون، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا صعبًا على حساب أستون فيلا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي الريدز كل من السنغالي ساديو ماني والشاب چونز وشارك محمد صلاح فى اللقاء بالكامل وصنع الهدف الثانى لفريقه.


وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة وربع بتوقيت القاهرة والعاشرة وربع بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي:- 

1-  ليفربول 89 نقطة.
 
2- مانشستر سيتي 66 نقطة.

3- ليستر سيتي 58 نقطة.

4- تشيلسي 57 نقطة.

5-  مانشستر يونايتد 55 نقطة.

6- وولفرهامبتون 52 نقطة.

7- أرسنال 49 نقطة.

8-  توتنهام 48 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 48 نقطة.

10- بيرنلي 46 نقطة.

11- إيفرتون 44 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

13- ساوثهامبتون 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون 36 نقطة.

16- وست هام يونايتد 31 نقطة.

17- واتفورد 28 نقطة.

18- أستون فيلا 27 نقطة.

19- بورنموث 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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