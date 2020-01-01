الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن موعد ذروة كورونا والطاعون الدبلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:24 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
‎قال منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا المستجد يتسارع، كما انه لم يبلغ مرحل الذروة بعد.

‎وأوضحت المنظمة، أن الأوضاع في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

‎وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت المنظمة أمس الإثنين عن حالة طاعون "دبلى" فى منغوليا الداخلية، فيما أوضحت أن الطاعون مرض نادر وعادة ما يوجد فى مناطق جغرافية مختارة في جميع أنحاء العالم حيث لا يزال مستوطنا.

‎وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الطاعون خلال العقد الماضى في الصين، لافتة إلى أن الطاعون الدبلى هو الشكل الأكثر شيوعا وينتقل بين الحيوانات والبشر من خلال لدغة البراغيث المصابة والاتصال المباشر بجثث الحيوانات الصغيرة المصابة، وأن المرض لا ينتقل بسهولة بين البشر.

‎وذكرت منظمة الصحة أن العلاج بالمضادات الحيوية فعال ضد بكتيريا الطاعون وبما يعني أن التشخيص المبكر والعلاج المبكر (في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض) يمكن أن ينقذ الأرواح.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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