الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن موعد ذروة كورونا والطاعون الدبلي

‎قال منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا المستجد يتسارع، كما انه لم يبلغ مرحل الذروة بعد.





‎وأوضحت المنظمة، أن الأوضاع في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.





‎وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت المنظمة أمس الإثنين عن حالة طاعون "دبلى" فى منغوليا الداخلية، فيما أوضحت أن الطاعون مرض نادر وعادة ما يوجد فى مناطق جغرافية مختارة في جميع أنحاء العالم حيث لا يزال مستوطنا.





‎وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن حالات متفرقة من الطاعون خلال العقد الماضى في الصين، لافتة إلى أن الطاعون الدبلى هو الشكل الأكثر شيوعا وينتقل بين الحيوانات والبشر من خلال لدغة البراغيث المصابة والاتصال المباشر بجثث الحيوانات الصغيرة المصابة، وأن المرض لا ينتقل بسهولة بين البشر.



