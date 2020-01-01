لهذا السبب.. انتحار طالب في فرشوط بقنا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أقبل طالب على الانتحار شنقًا، في منزله بقرية كوم البيجا، بمركز فرشوط شمالي قنا، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا بمصرع محمد. ع. م، 17 عامًا، طالب، شنقًا داخل منزله بقرية كوم البيجا.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن الطالب يمر بأزمة نفسية، أقدم على إثرها على الانتحار شنقًا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة لشئون الاعلام، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا انتحار اخبار

أخبار تهمك

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن عن طقس الغد

منذ أقل من ساعة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة الأهلي المدمرة.. تعرف على أرقام "موليكا" مع مازيمبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بعد اختيارها للعزل.. نائب محافظ قنا يتفقد مستشفى فرشوط المركزي (صور)

نقيب الزبالين: لا يوجد إصابات بكورونا بين جامعي القمامة "عندنا مناعة"

خبير: الدولة المصرية استطاعت معالجة الضغوط الاقتصادية لأزمة كورونا

إصابة شخصين بحروق بالغة بعد محاولة انتحار في سفاجا

بسبب شكوى مواطن.. تغيير الطاقم الإداري بوحدة الشئون الاجتماعية لقرية العمرة بالكامل في قنا

مناشدة عاجلة من مصطفي بكري لوزيرة الصحة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

02:02 م

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

02:46 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»