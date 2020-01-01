هل يتخلى الأهلي عن فكرة ضم رمضان صبحي بعد حسم صفقة خليفة صلاح؟

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:15 م
طاهر ورمضان صبحي
طاهر ورمضان صبحي
علي خلاف
أعلن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، وجناح منتخب مصر الأولمبي، رسميا من الذئاب بداية من الموسم الكروي الجديد.

الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر رسميًا
من جانبه نشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء، بشأن انتقال طاهر محمد طاهر إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف الموقع الرسمي أنه يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الأمور المالية وهو ما يدور حاليًا بين اللاعب وبين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

هل يتخلى الأهلي عن فكرة ضم رمضان صبحي بعد صفقة طاهر
تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر يرمي بظلاله حول مستقبل رمضان صبحي جناح هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى القلعة الحمراء.

رمضان صبحي سبق وأن كشف عن رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي بينما طلب المدرب السويسري رنيه فايلر شراء الجناح الدولي بشكل نهائي لحاجته الفنية إلى خدماته.

وطلب هيدرسفيلد الإنجليزي طلب 8 ملايين جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات رمضان صبحي وهو مبلغ يراه مسؤولي النادي الأهلي كبير جدًا، لذا فإن الاتجاه الأقرب في الفترة المقبلة هو عودة رمضان صبحي إلى ناديه بعد انتهاء فترة إعارته، لاسيما بعد ضم اللاعب الدولي طاهر محمد طاهر.

ترتيب الدوري المصري قبل عودته :-

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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