وصول 271 سائحا إلى الغردقة بعد استئناف حركة الطيران

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت مدينة الغردقة 271 سائحًا في إطار استئناف حركة السياحة الوافدة إلي مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الثلاثاء، رحلتين طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنهما 130 سائح بيلاروسي، والأخري من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 141 سائح أوكراني.

وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١١ فندقا بأربعة محافظات هي القاهرة الكبري والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. 

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بالقاهرة الكبري هما المنار، ونوران، و٧ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما ذهبية، وجراند أوتيل، ومنتجع جراند، وجيما، وأبو دباب دايفنج لودج، واوبروي سهل حشيش، وريستا ريف، وفندق واحد بمحافظة بني سويف هو فندق سميراميس، وفندق واحد بمحافظة دمياط هو فندق جرين هاوس.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٩٨ فندقا ب ٢٠ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

في سياق آخر، قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 38 مركزا للغوص و20 مركزا للأنشطة البحرية و16 يخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، خلال الأيام القليلة الماضية

وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

 

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