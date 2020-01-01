أبرزها الهواء والطعام.. حقيقة انتقال كورونا بهذه الطرق

عدة طرق أثير حولها الكلام كثيرا منذ بداية أزمة كوفيد 19 وحتى الآن منها تنقل فيروس كورونا المستجد، كما وُجد الكثير والعديد من الدراسات والأبحاث التي تتحدث عن ذلك.





وترصد بوابة "الفجر" أكثر الطرق التي أثير حولها العدوى بكورونا وحقيقة ذلك في السطور التالية:





1- حقيقة انتقال كورونا عن طريق الهواء:





أثارت العديد من الدراسات الفترة مؤخرًا حول انتقال فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر الهواء حيث يظل معلق في الهواء لوقت طويل ووجه الأطباء عدة نصائح بأهمية الالتزام بارتداء الكمامات حتى لو كان الشخص بمفرده موجود في منزله لهذا السبب حتى لا يتم انتقال العدوى إليه بكوفيد 19 عن طريق استنشاقه الهواء.





وفي نفس السياق أكد العلماء حقيقة انتقال كوفيد 19 عن طريق استنشاق الهواء قائلين:" قد تحتاج أنظمة التهوية في المدارس ودور العجزة والمساكن والشركات إلى تقليل تدوير الهواء وإضافة فلاتر جديدة قوية، قد تكون هناك حاجة للأشعة فوق البنفسجية لقتل الجسيمات الفيروسية العائمة في قطرات صغيرة في الداخل ".





ومن جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا ينتقل عن طريق الهواء وأن كل الأدلة على ذلك غير مُقنعة وجاء تصريج منظمة الصحة العالمية مخالف لإثباتات العديد من الدراسات والأبحاث التي خالفت هذا مؤكدة أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ينتقل عن طريق إستشاق الهواء.





كما أوضح الدكتور إسلام عنان خبير إقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة ما صرحت به منظمة الصحة العالمية أن كوفيد 19 لا ينتقل عبر الهواء مؤكداَ أن رذاذ المُصاب حجمه كبير جدًا بطريقة تجعله لا يظل معلقًا لوقت طويل في الهواء.





2- حقيقة انتقال كورونا من المتوفي إلى الأصحاء:





ومن جانبه صرح أستاذ علم الفيروسات الدكتور أحمد شاهين أنه توجد إجراءات صحية صارمة أثناء التعامل مع المتوفي بكوفيد 19 حتى لا ينقل العدوى بكوفيد 19 لغيره من الأصحاء موضحًا أنه يجب على جميع من يتعامل مع جثة المتوفي بكوفيد 19 الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والبدل الوقائية.









3- حقيقة انتقال كورونا عن طريق الطعام:





وبحسب ما ذكره موقع " مايو كلينك" ردًا على سؤال بعض الناس حول حقيقة إنتقال كوفيد 19 عن طريق الطعام حيث كان سؤالهم:" هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال الأطعمة والمشروبات أم لا؟".





وبحسب ما أجابه موقع " مايو كلينك " معلقا على ذلك أنه لا يتوفر أي دليل على إنتقال العدوى بكوفيد 19 لأي شخص بعد ملامسة أوعية الطعام أو غلاف الأطعمة الغذائية وما يؤكد ذلك أن عدد كبير من المطاعم يقدم خدمة التوصيل بهدف عدم نقل العدوى لافتًا إلى أن المعلومات المتوفرة بشأن هذا أن كوفيد 19 يظل 72 ساعة أي 3 أيام على الأسطح الصلبة بالإضافة إلى إنخفاض أعداد الفيروسات بشكل كبير خلال هذه الفترة ويمكن التصرف أمام ذلك عن طريق إستخدام المطهرات المنزلية البسيطة حيث لها القدرة على قتل الفيروس.





وقدم الموقع عدة نصائح أهمها الالتزام بالإرشادات العامة لسلامة الأغذية مع الالتزام بغسل اليدين بشكل جيد بالماء الجاري والصابون لمدة 20 ثانية كحد أدنى بعد أن يتم ملامسة حاويات أو أوعية الطعام وإ خراجه ويجب وضع الطعام في طبق نظيف وأن يتم استعمال أدوات نظيفة وبعدها يجب الالتزام بغسل اليدين بشكل جيد مرة ثانية قبل أن يتناول الشخص الطعام وبعد أن يتم التخلص من أوعية أو حاويات الطعام يجب القيام بعملية تعقيم وتطهير وتنظيف السطح الذي يوضع عليه أى أوعية طعام جاهزة.



