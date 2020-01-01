"قاعد باكل مانجة".. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يرد على شائعات وفاته

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انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية، حول وفاة الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، ومدير العناية المركزة بالإسماعيلية.



وأكد الطبيب محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة الراحلة رجاء الجداوي،في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه في حالة صحية جيدة قائلا: "الحمد لله أنا كويس".



وأضاف الطبيب محمد خالد، مؤكدا أن هذه مجرد شائعات قائلا: "قاعد باكل مانجة"، وتقدم بالشكر لـ"الفجر الفني" للاطمئنان عليه.



وكان الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج لرجاء الجداوي قد كشف في تصريح خاص لـ"الفجرالفني" أنه تم شفاءه من فيروس كورونا المستجد وخرج من العول الصحي بمستشفى "أبو خليفة" ويستعد لعودته للطاقم الطاقم.

