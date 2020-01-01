كل عام وانتي بخير .. بسمة تهنئ شيرين رضا بعيد ميلادها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:22 م
شيرين رضا
شيرين رضا
فايقة محمد عادل
يحل اليوم السابع من يوليو ذكري ميلاد الفنانة شيرين رضا ، وحرص الكثير من النجوم علي تقديم لها رسائل تهنئة منهم النجمة بسمة.

حيث نشرت صورة مجمعة لهما ووجهت لها ملئية بالحب قائله :أسعد عيد ميلاد سعيد عزيزتي شيكا بيكا ، شخص جميل من الداخل إلي الخارج ، كل عام وأنتي بخير يا جبيبتي.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل "ليه لأ"من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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