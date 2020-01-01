19 واقعة غش واستبعاد رئيس لجنة.. أبرز مشاهد خامس أيام امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:05 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، عدد من الأحداث ممزوجة بين الفرح والحزن داخل وخارجاللجان أثناء أداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مشاهد الثانوية العامة اليوم:

حالات غش:
أعلنت وزراة التربية والتعليم، عن رصد 19 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في عدة إدارات وجاري اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

إدارة شرق الإسكندرية:
كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، اليوم، عن استبعاد المراقب الأول ورئيس لجنة ايزيس الثانوية بنات بإدارة شرق الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية لحالتهم المرضية.

إحالة رئيس لجنة لشئون القانونية:
أوضح وزير طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم استبعاد رئيس لجنة بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية وتحويله للشئون القانونية، لتأخره في تسليم الكراسات لعدد من الطلاب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الطلاب.

حالات الصحة:
رصدت وزارة التربية والتعليم اليوم، حالات صحية مختلفه منهم 9 طلاب و2 من الملاحظين في محافظات (الجيزة، المنيا، القاهرة، الوادي الجديد، قنا، أسيوط) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

غياب الإجراءات الوقائية:
شهدت بعض لجان الثانوية العام زحام شديد امامها وعدم الالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي بين طلاب الثانوية العامة.

صعوبة الامتحانات:
قال عدد من الطلاب، إن امتحان مادة الفيزياء لطلاب العلمي والرياضة بالثانوية العامة، جاء في مستوي الطالب المتميز، علي حد قولهم.

كما أكد الطلاب، أن امتحان مادة التاريخ لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة، جاء طويل ويحتاج لكتابة كثيرة في الأجابة علي الأسئلة ولكن معقول بشكل عام.

تكثيفات أمنية:
انتشرت القوات الأمنية بمحيط مدارس الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية، قبل دخول طلاب الثانوية العامة اللجان، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية.

تداول الامتحان: 
نشر بعض الطلاب امتحان ماده الفيزياء والتاريخ على تطبيق الانستجرام بعد 19 دقيقة من أداء الامتحان.

ضبط مسؤول الغش:
تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، من تحديد هوية الطالب المسؤول عن تسريب الامتحان، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالب.

إغماء طالبات:
أصيبت 3 طالبات بالثانوية العامة، بحالة إغماء وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء أداء امتحاني الفيزياء والتاريخ بمحافظة قنا.

قرار الوزارة:
نوهت وزارة التربية والتعليم اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع مع واضعي الأسئلة ومصححي مادتي الفيزياء والتاريخ للوقوف على حقيقة الشكوى الصادرة من بعض الطلاب، حيث أنه سيتم تصحيح عينة عاجلة للتأكد من نقاط الصعوبة في امتحان المادتين.

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