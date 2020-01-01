الكنيسة القبطية تٌحيي تذكار تكريس أول كنيسة للشهيد مار مينا العجائبي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
تٌحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عشية تذكار تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار مينا العجائبي في صحراء مريوط غرب محافظة الإسكندرية.

وبحسب كتب التاريخ عرف المكان الذي يقع فيها الكنيسة باسم منطقة " أبو مينا" فبعد اكتشاف القبر وظهور العديد من قصص المعجزات منه، وألح أهالي مدينة الإسكندرية على البابا أثناسيوس الرسولي سرعة بناء كنيسة على اسم الشهيد، وبالفعل تم بناء الكنيسة (363- 364)، وكانت كنيسة في غاية الجمال والفخامة.

توجه البابا ثاؤفيلس البطريرك ال 23 لزيارة المنطقة فقرر توسيع المنطقة وبناء كاتدرائية كبرى.

قام الملك أناسطاسيوس بإنشاء منازل لإضافة الزوار واستراحات لاستقبال الجموع، ومستشفيات وأسواق.. الخ، حتى ذاع خبر هذه المنطقة المقدسة في جميع أنحاء العالم، فقام الدير بعمل قوارير فخارية لتوزيع المياه المقدسة من البئر المحيطة بالقبر والتي كان لها قوة عظيمة على الشفاء من الأمراض، ولقد عثر على الكثير من هذه القوارير في متاحف ألمانيا وفرنسا وأورشليم والسودان... إلخ.

ولكن بدأ الخراب يتسرب إلى هذه المنطقة تدريجيًا، ففي عهد الخليفة المعتصم؛ جاء مهندس من بغداد ونقل رخام الكنيسة الكبرى إلى بغداد، عام 850م.

أما الخراب الشامل فقد حل بالمنطقة في القرن 13 بسبب غارات البربر والبدو ولم يبق سوي أكوام من الرمال.

ولكن مع بداية القرن العشرين قام العالم الألماني الشهير كارل ماريا كاو فمان (1905- 1907) بعمل حفائر في المنطقة وقام باكتشاف قبر القديس والكنيسة التي فوقه والكنيسة الكبرى وبعض المعالم الهامة الأخرى، وتوالت زيارات العلماء الاجانب والمصريين للمنطقة بعدها.

ولكن النقلة الكبرى علي يد القديس البابا كيرلس السادس، فلقد أرتبط قداسته بالشهيد العظيم مارمينا منذ طفولته المبكرة، ولقد حاول سكني المنطقة خلال عام 1943 غير أن مصلحة الآثار رفضت الطلب، بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وقتها، ولكنه قام بإعادة المحاولة ووافقت مصلحة الآثار، فقام البابا كيرلس بوضع حجر الاساس في يوم الجمعة 27 نوفمبر 1959، ثم قام بوضع حجر أساس كاتدرائية دير القديس مارمينا في 24 نوفمبر 1961، وتمت رهبنة أول دفعة من سبعة رهبان بالدير خلال عام 1964 ليتم إحياء منطقة (بو مينا) مرة ثانية.

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