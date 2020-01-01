نشرة حوادث الفجر: دعوى تطالب بحجب "تيك توك" وتأجيل استئناف سما المصري
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:03 م
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب على المحكمة حتى ولو حدده الموظف برقم خطأ
أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مفاداه أن قضاء الحكم بكامل رصيد أجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد أجازاته وحدده برقم غير صحيح.
دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة لحظر تطبيق "تيك توك"
أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مطالبًا بوقف تطبيق التيك توك، لترويجه مقاطع البلطجة والعنف والتنمر.
ضبط طالب يدير مجموعة على "واتس آب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة المجموعة المسماه (علمى رياضة وعلوم) على تطبيق المحادثات "واتس آب" ونشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مواد "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الديناميكا" أثناء إنعقاد اللجنة.
تأجيل استئناف سما المصري على حبسها في قضية الفسق والفجور
قررت محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 9 من أغسطس.
سقوط 3 تجار مخدرات في القاهرة
ألقت مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين؛ لحيازتهما كميات من مخدرى الحشيش والهيروين بقصد الإتجار بالزاوية الحمراء، وآخر بالشرابية لحيازته 15 ألف قرص منشط.
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