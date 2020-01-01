إنجي علاء تنعى وفاة والدة حمادة هلال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:02 م
والدة حمادة هلال
والدة حمادة هلال
ولاء عبد الناصر
نعت السيناريست إنجى علاء وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت إنجى علاء عبر حسابهاقائلة:"خالص التعازي إلى النجم حمادة هلال وأسرته الكريمة في وفاة والدته رحمة الله عليها.. انا لله وانا اليه راجعون".


وفي سياق آخر شيع حمادة هلال جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

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