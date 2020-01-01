تطورات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:55 م
محمد الصو
قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع مهاجم الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه وتجديد تعاقده.
ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، خاصةً أنه من العناصر الأساسية داخل صوفه منذ توليه المسئولية الفنية.
وكشف تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر تطورات تجديد عقده مع القلعة الحمراء.
وأكد النحاس في تصريحات إعلامية، أن مروان محسن هو الأفضل في مركزه بمصر، وأن اللاعب شارك تحت قيادة جميع مدربين النادي الأهلي ومدربين المنتخب الوطني، ويمنحونه الثقة والمشاركة".
وتابع: "اللاعب سيجدد خلال الأيام المقبلة، عقده مع النادي الأهلي خاصةً مع استمرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على رأس قيادى الفريق بالموسم الجديد".
ويواصل النادي الأهلي، في الوقت الحالي تحضيراته من أجل الاستعداد لمسابقة الدوري الممتاز ومباريات دوري أبطال إفريقيا.
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