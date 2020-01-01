حمد الله يكشف حقيقة رفض انضمام بلهندة إلى النصر السعودي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حرص النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي، على الرد حول أنباء رفضه انضمام مواطنه يونس بلهندة صانع ألعاب جالطه سراي التركي إلى صفوف النصر بداية من الموسم المقبل.

 

ونفى حمدالله الأمر بشكل قاطع موجها انتقادات حادة لمروجي الشائعات، وذكر عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور"إنستجرام" :"هذه رسالتي لكل الصحافة الرخيصة، التي تكتب أنني ضد صفقة اللاعب بلهندة... أريد أن أقول لهم اتقوا الله، فإنكم ستسألون عن أي شيء تكتبونه."

 

وأضاف حمدالله :"أما بخصوص انتدابات اللاعبين، فهناك أناس مختصون في هذا الشأن وأنا مثلي مثل أي لاعب ليس لي أي دخل بهذا."

 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رفض حمدالله انضمام مواطنه يونس بلهندة إلى صفوف النصر على خلفية أزمة حدثت بين الثنائي بأحد معسكرات المنتخب المغربي قبل كأس أمم أفريقيا الماضية.

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