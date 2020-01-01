صناع "حكايات بنات" يبدأون تصوير أولي حلقات الجزء الخامس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:02 م
حكايات بنات
حكايات بنات
ولاء عبد الناصر
انطلق اليوم، تصوير الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، والذى توقف فترة طويلة بسبب فيروس كورونا الذى انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير.


يذكر أن مسلسل "حكايات بنات 5" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث المسلسل فى اطار راجتماعى حول حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، ومن المقرر أن يشهد الجزء الخامس عدد من التطورات والمفاجأت فى الشخصيات.

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموعد الرسمي لعودة الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

منذ 40 دقيقة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

02:46 م

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

04:24 م

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

04:05 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»