صناع "حكايات بنات" يبدأون تصوير أولي حلقات الجزء الخامس

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انطلق اليوم، تصوير الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، والذى توقف فترة طويلة بسبب فيروس كورونا الذى انتشر مؤخرا في مصر بشكل كبير.





يذكر أن مسلسل "حكايات بنات 5" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة واشراف على الكتابة أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد ابراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.



وتدور أحداث المسلسل فى اطار راجتماعى حول حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن، ومن المقرر أن يشهد الجزء الخامس عدد من التطورات والمفاجأت فى الشخصيات.