محمود الليثي يحمل نعش والدة حمادة هلال إلى مثواها الأخير

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:01 م
حمادة هلال
حمادة هلال
مي مرسي- تصوير :عبد الحافظ حمدي
توفت صباح اليوم الثلاثاء،7 يوليو والدة الفنان حمادة هلال إثر تدهور حالتها الصحية، بسبب معاناتها مع مرض السرطان وعقب تواجدها في المستشفى خلال الأيام الماضية.


وشيع "هلال" جثمان والدته لتلبث في مثواها الأخير في مقابر الرقابة الإدارية للأسرة بعين شمس،وتواجد الفنان محمود الليثي وهو يحمل نعشها إلى مثواها الأخير.

وكان قد تواجد محمود الليثي مع حمادة هلال، منذ دخول والدته المستشفى وتدهور حالتها الصحية بسبب مرض السرطان.
محمود الليثي يحمل نعش والدة حمادة هلال إلى مثواها الأخير
محمود الليثي يحمل نعش والدة حمادة هلال إلى مثواها الأخير

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