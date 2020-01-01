مي كساب تنعى وفاة والدة حمادة هلال

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نعت الفنانة مي كساب وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتبت مى كساب عبر حسابهاقائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلي رحمه الله تعالي الحاجه / رجاء أم أخي وصديقي حماده هلال أسألكم الدعاء وصلاه الغائب ربنا يصبر قلبك يا حماده علي فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلي".



وفي سياق آخر شيع حمادة هلال جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.