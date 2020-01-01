" ليفت سلاب " تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:32 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بينما ارتفع كلاً من إيجي أكس 70وإيجي إكس 100 ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه .

وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.8% وبسعر 2.6 جنيه ، وذلك بالتزامن مع أنباء إستعدادها لإتمام صفقة الاستحواذ على 85% من أسهم الوفاء للاستثمار السياحي المملوكة بدورها لـ الفرسان للتنمية العقارية، وذلك بقيمة 94.6 مليون جنيه، حيث تهدف تلك الصفقة إلى زيادة وتنوع مصادر إيرادات الشركة، وجاء في الترتيب الثاني  سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 9.7% وبسعر 19.5 جنيه 

ثم جاء في المركز الثالث سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.4% وبسعر 0.747 جنيه ، ثم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل  بنسبة 8.1% وبسعر 27 جنيه ، وأخيراً سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جيه .


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة.

سجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.8 مليار جنيه علي عدد406.5 مليون سهم عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 186 شركة ارتفع منه 73 شركة وانخفض 86 شركة واستقر 27 شركة .

 

وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 146.3 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 63.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات  الأجانب والعرب  نحو البيع 142.6 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه بنسب إستحواذ 33.8% و2.2% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 57.3% والأفراد علي نسبة 42.6%

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أ

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

منذ 40 دقيقة

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموعد الرسمي لعودة الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أكبر 5 أسهم إرتفاعاً اليوم

"مصر للتأمين" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

"يونيفرسال" تتصدر القائمة الحمراء .. تعرف علي أكثر الأسهم تراجعاً بالبورصة اليوم

بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

بنهاية أخر جلسة في يونيو ..البورصة المصرية تربح 3.6 مليار جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

02:46 م

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

04:24 م

خاص- التفاصيل المادية لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

04:05 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

10:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»