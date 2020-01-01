" ليفت سلاب " تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم









أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وحيداً بينما ارتفع كلاً من إيجي أكس 70وإيجي إكس 100 ، وربح رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار جنيه .





وتصدر سهم المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.8% وبسعر 2.6 جنيه ، وذلك بالتزامن مع أنباء إستعدادها لإتمام صفقة الاستحواذ على 85% من أسهم الوفاء للاستثمار السياحي المملوكة بدورها لـ الفرسان للتنمية العقارية، وذلك بقيمة 94.6 مليون جنيه، حيث تهدف تلك الصفقة إلى زيادة وتنوع مصادر إيرادات الشركة، وجاء في الترتيب الثاني سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 9.7% وبسعر 19.5 جنيه





ثم جاء في المركز الثالث سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.4% وبسعر 0.747 جنيه ، ثم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 8.1% وبسعر 27 جنيه ، وأخيراً سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 7.3% وبسعر 2.3 جيه .









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة.



