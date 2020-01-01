عاجل.. مصر تتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد

قال مصدر مسؤل بوزارة المالية: إن مصر تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الإئتماني SBA والتي تبلغ نحو 2 مليار دولار.





وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الشريحة الأولي تأتي من إجمالي اتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار يصرف على مدار 12 شهرا .





وسبق أن وافق مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، على القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، بقيمة تبلغ 5.2 ملياردولار.





وقال الصندوق النقد الدولي، في بيان صحفي في 27 يونيو 2020، إن المجلس التنفيذي للصندوق، وافق على صرف شريحة فورية تقدرقيمتها بنحو 2 مليار دولار لمصرمن قيمة قرضها الجديد ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، الذي وافق فيه على منح 5.2 مليار دولارلمصر خلال اجتماعه، موضحًا أنه من المقرر صرف باقي الشرائح والتي تبلغ قيمتها 3.2 ملياردولارعقب إجراء مراجعتين جديدتين من قبل الصندوق للبرنامج الجديد.





ومن المقرر استخدام القرض في مواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الإقتصاد المصري، وتعويض خسائر تراجع السياحة والطيران جراء الأزمة وتخفيف آثارها.