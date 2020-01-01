ياسمين صبري تشجع زوجها أبو هشيمة على الرياضة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:55 م
ياسمين صبري وابو هشيمة
ياسمين صبري وابو هشيمة
ولاء عبد الناصر




تحرص الفنانة ياسمين صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، لزوجها أحمد أبو هشيمة، وهو يلعب رياضة، وعلقت قائلة"عاش أحمد عاش".

يشار إلي ان أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل فرصة تانية الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم الفنان محمود البزاوي وأحمد مجدي ونهال عنبر وهبة مجدي وأيتن عامر وأشرف زكي وعمر الشناوي وهبة عبدالغني وغيرهم الكثيرين من النجوم الشباب، ومن إخراج مرقس عادل وقد أستطاعوا من خلاله أن يحققوا نجاحا ملحوظا .

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