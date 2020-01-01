عاجل.. الموعد الرسمي لعودة الدوري المصري

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:30 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد جمال
أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن موعد جديد لعودة الدوري المصري المقرر رجوعه شهر أغسطس القادم بعد فترة توقف كبيرة .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير اقامة المباريات التي كان مقررا اقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.  

ومن المقرر أن يعلن عن جدول المباريات فور ورود الموافقات الأمنية المطلوبة.

من جهته أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن المسابقة ستستأنف يوم 6 أغسطس بمباراة واحدة من المباريات المؤجلة كما كان مقررا.

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