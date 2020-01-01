إيران تنفي أنباء انفجار في موقع نووي في مدينة يزد

نفت هیئة الطاقة الذرية الإيرانية أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول انفجار في موقع نووي في مدينة يزد وسط البلاد.





وقالت الهيئة في بيان، إنه "بعد نشر الادعاءات الكاذبة للعناصر المضادة للثورة في وسائل الإعلام حول وقوع انفجار في مجمع الشهيد رضائي نجاد أردكان النووي في محافظة يزد، أفادت تقاریرنا بعدم وقوع أي حادث في هذا المجمع النووي".





وأضافت "أن ادعاء العناصر المضادة للثورة في الخارج یرمی إلى خدمة الكيان الإرهابي الصهيوني ومروجي الحرب، من أجل خلق ضجة إعلامية، وبث اليأس والتماهي مع الضغوط الكبيرة التی یمارسها الشيطان الأكبر ضد إيران".





وأكدت الهيئة أن صور الأقمار الصناعية المنتشرة لا علاقتها لها بالموقع النووي في مدينة يزد.





وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده سترد بالشكل المناسب في حال كان حادث تخريب موقع نطنز النووي ناجما عن اعتداء أو إجراء خارجي.



