رئيس برشلونة يصدم نيمار





أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أنه من الصعب إمكانية التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية:"صفقة نيمار غير محتملة لأن جميع أندية أوروبا في وضع صعب في الوقت الحالي".

وعن إمكانية تقديمه للاستقالة، علق بارتوميو قائلاً: "لم أفكر أبداً في الاستقالة بل على العكس حان الوقت للعمل بجد".