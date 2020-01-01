هل تنعش أسهم الخزينة البورصة المصرية في يوليو؟.. الخبراء يجيبون

تلجاً بعض الشركات المقيدة بالبورصة لشراء أسهم الخزينة والتى تعنى إعادة شراء الشركة لأسهمها المصدرة والاحتفاظ بها لفترة محددة بغرض الحفاظ على قيمة السهم عند مرور السوق بمخاطر عامة كجائحة كورونا كرسالة للمستثمر أن السهم أصبح دون قيمته العادلة و أنه بات جاذبا للشراء ، و ذلك للحفاظ على حقوق المساهمين بتخفيض أسهم التداول الحر وخلق طلب على السهم مقابل العرض .





وأقبلت 3 شركات مقيدة بالبورصة المصرية على شراء أسهم خزينة ، حيث قامت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي بشراء 370 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح ، كما قامت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في إستكمال شراء أسهم خزينة الشركة حيث اشترت15.4 ألف سهم خزينة ، واشترت شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 357 ألف سهم خزينة وبالتالي يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة حوالي 2.2% من رأس المال .





وفي مطلع أبريل الماضي وافقت شركة السويدي إليكتريك على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 54.6 مليون سهم ، وتم شراء عدد 2.5 مليون سهم خزينة بنسبة 0.32% من رأسمال الشركة وذلك خلال أخر أسبوع من يونيو.









ومن خلال التقرير التالي نستعرض أراء خبراء أسواق المال في ما هي الجدوي من شراء أسهم الخزينة في دعم السهم والمحافظة على سعره وهل يوجد أسباب أخري للشراء:





قال أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن معظم مجالس إدارات الشركات لجأت لشراء أسهم خزينة مع ظهور جائحة كورونا للحد من تراجعاتها والذى انعكس إيجابا على الاسهم ذات التداول الحر الاقل عن غيرها من الاسهم ذات التداول الحر الكبير ، لتنتهي بأن شراء أسهم الخزينة شيئ إيجابى للسهم من حيث ارتفاع نصيب السهم من الارباح بعد تجميد أسهم الخزينة مع ارتفاع حقوق ملكية المساهمين و اعطاء شهادة ثقة من مجلس الإدارة ، حيث أن السهم يستحق قيم أكبر بكثير مما يتداول عليها و أن الشركة فى حالة إعادة بيع أسهم الخزينة سوف تحقق أرباح كبيرة ستصب فى صالح حامل السهم عند توزيع الأرباح .









وفي نفس السياق قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن هناك أكثر من سبب لإرتفاع السهم وهو اعلان مجلس إدارة الشركه عن شراء اسهم خزانه.





وأوضح الخبير في تصريح لـ " الفجر " أنه هناك أسباب أخري تتسبب في صعود السهم وهي :

1- تقليل نسبه التداول الحر

2- وجود سيولة بالسهم و عمليات الشراء تكون من الارباح و بالتالي ينعكس بالاداء الايجابى علي ارباح و تفائل بإداره الشركه المعلنه

3 - نشاط السهم بأليه الغرض و الطلب و عمليات الشراء من المعروض

4- يحق للشركه فى حاله وجود أسهم الخزينه إعدام الأسهم أو توزيعها أرباح علي المساهمين أو للعاملين او صرف أرباح علي عدد الاسهم المحتفظه.

5 - نشاط عمليات المضاربات علي أسهم الشركه طمعا في أرباح رأسماليه أو سنوية





وأشار محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إلى أن إعلان الشركات عن شراء أسهمها يكون لعده أغراض منها المحافظه على أسعارها من الإنخفاضات المتوالية بالإضافه لإعطاء الثقه لكافه المستثمرين أن الأسعار الحالية غير معبرة عن أسعارها الحقيقيه وقد قامت الهيئه بتبسيط الإجراءات بأن تقوم الشركه بالإخطار بدلاً من الإنتظار 3 أيام ، ليتم التنفيذ، بالإضافة الي تقليل عدد الأسهم المتداولة في السوق وبالتالي تزيد جاذبية السهم بغض النظر عن التنفيذ على مليون سهم علي مراحل المهم التنفيذ وإعطاء رساله واضحه لطمأنه المستثمرين.





وأضاف الخبير ، أنه أحياناً تقوم الشركات بشراء أسهم الخزينة لتوزيعها علي العاملين في صوره إثابه وهذه شركات قليله جدا في السوق المصري ولذلك فإن أسهم الخزينة لا تكون لها أثر سئ وضار علي الشركه المصدره تماما بل بالعكس فأن نسبه الأموال الموجوده بالشركه نظير الشراء لا تؤثر علي الميزانية بل هو انتهاز فرصه شراء باسعار منخفضه أو بيعها فيما بعد .









وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن أسعار الأسهم في البورصة تتبع سياسة الاقتصاد الشهيرة العرض والطلب فكلما زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر والعكس بالعكس ويختلف الوضع في حالة شركة رأس مالها كبير ومقسم علي عدد كبير من الأسهم وهل كل الأسهم عادية أم اغلبها ممتاز.





وفي حالة ارتفاع عدد الأسهم المتواجدة بالتداول الحر يكون تأثير الطلب او أسهم الخزانة مرتبط بعدد الأسهم المطلوبة بالسعر المحدد مقابل الأسهم المعروضة بنفس السعرويؤثر إتاحة السوق وحركة الأسعار للسهم علي العرض والطلب فإذا كان طلب أسهم الخزينة في سهم الطلب فية ليس جيد الأسهم يتحرك في نطاق سعري ضيق وأي طلب علية سيقابل بتوفير الطلب من المعروض وهذا إن لم يغير الطالب السعر بسعر أقل ، والعكس في حالة سهم معدل دورانة سريع وعلية أخبار إيجابية وتحركاته السعرية متفاوتة





وأشارت الخبيرة الي أن مدير الصندوق الخاص يحاول شراء أسهم الخزينه للتعامل مع الموقف بذكاء حتي يستطيع استيفاء كميتة بالسعر المحدد في الوقت المحدد









وقال سيد أبو حليمة خبير أسواق المال ، إنه في حالة إعلان شركة عن القيام بشراء مليون سهم من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة سيؤدي الي ارتفاع سعر السهم فى البورصة نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول وبالتالي ينخفض مضاعف ربحية السهم نتيجة لزيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم أكثر جاذبية للمستثمرينحيث يتم حسابه بقسمة السعر السوقى للسهم على ربحية السهم وبالتالي ترتفع ربحية السهم وهو نصيب السهم الواحد من صافى الربح بسبب زيادة أرباح المساهمين المتبقيين في الشركة.





وذكر الخبير ، أن القيمة الدفترية للسهم ترتفع لو كانت تكلفة شراء السهم أقل عن قيمته الدفترية وتنخفض إذا كانت تكلفة شراء السهم تزيد عن قيمته الدفترية ، أما توزيعات الأرباح فيرتفع نصيب السهم الواحد من التوزيعات النقدية بسبب انخفاض عدد الأسهم التي ستوزع عليها الأرباح.