العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومن هم الفئات المستحقة لهذه العلاوات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:27 م
العلاوات الخمس
العلاوات الخمس
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومن هم الفئات المستحقة لهذه العلاوات

العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات قد صرحت وزارة التضامن الإجتماعي أنها تبدأ بصرف الخمس علاوات بداية من شهر يوليو الحالي وفيما يلي سنتحدث عن كافة التفاصيل ومن هم المستحقين لصرف العلاوات.


العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن قد بلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمسة 2020 إلى 2.4 مليون مستحق. كما أكدت أن القيمة الإجمالية بلغت إلى 28 مليار جنية مصري شامل المتجمدات، والتكلفة السنوية اللازمة لصرف العلاوات الخمس وصلت إلى 7 مليار جنيه مصري سنويًا. ونرصد لكم حساب العلاوات الخمس وماهي الفئات المستحقة للعلاوات الخمس فيما يلي:


من هم الفئات المستحقة العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات

كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 يحصل على علاوة واحدة فقط.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو 2007 يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيهات.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.
كل من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 و2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.


وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتواجد في وزارة التضامن الاجتماعي، عن تفعيل الموقع الخاص بها. حتى يتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة من يوم 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2015 حتى عام 2019. لغير  الذين يخاطبوْا قانون الخدمة المدنية الاستعلام عن قدر العلاوات الخمس لكل شخص مستحق ونسبة الزيادة لهم ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وبعد ما انتهينا من ذكر من هم الفئات المستحقة للعلاوات الخمس.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومن هم الفئات المستحقة لهذه العلاوات

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