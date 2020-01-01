مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة
ظهر تطور جديد داخل جدران نادي الزمالك
خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق في نهاية
الموسم الجاري.
وتمكن نادي الزمالك حتى الآن من حسم صفقتين
بشكل نهائي وهما الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي والمهاجم الأنجولي آري بابل
ولكن لازال يتبقى 3 صفقات يريد الأبيض حسمها.
وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للقلعة البيضاء عدم التعاقد مع صفقات كتيرة في الصيف ولكن يريد فقط تدعيم المراكز التي
يعاني منها الزمالك.
كما اتخذ كارتيرون قرار جديد وهو تأجيل
حسم ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقرر كارتيرون أن يقوم بتقييم اللاعبين
من جديد الفترة المقبلة حيث يدرس التراجع عن رحيل بعضهم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي
أحدث أزمة مالية في الأندية وعدم قدرتها على حسم صفقات جديدة.