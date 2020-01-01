مفاجأة في الزمالك بشأن الراحلين والصفقات الجديدة

ظهر تطور جديد داخل جدران نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وتمكن نادي الزمالك حتى الآن من حسم صفقتين بشكل نهائي وهما الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي والمهاجم الأنجولي آري بابل ولكن لازال يتبقى 3 صفقات يريد الأبيض حسمها.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء عدم التعاقد مع صفقات كتيرة في الصيف ولكن يريد فقط تدعيم المراكز التي يعاني منها الزمالك.

كما اتخذ كارتيرون قرار جديد وهو تأجيل حسم ملف الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر كارتيرون أن يقوم بتقييم اللاعبين من جديد الفترة المقبلة حيث يدرس التراجع عن رحيل بعضهم بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أحدث أزمة مالية في الأندية وعدم قدرتها على حسم صفقات جديدة.