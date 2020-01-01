الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن الحصول على خدمات جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في التعاقد مع موليكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.





كما طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء مجلس إدارة النادي بسرعة حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة قبل أن ينتقل إلى أي نادي أخر.





وتواصل وكيل أعمال موليكا مع إدارة الأهلي في الساعات القليلة الماضية وأبلغهم أن اللاعب وافق على فكرة اللعب مع المارد الأحمر بالموسم القادم بعد أن رفض ناديه عرض من نادي لانس الفرنسي





وينتظر الأهلي عودة رينيه فايلر من إجازته في سويسرا ليحسم موقفه النهائي من ضم موليكا حتى يتحرك النادي ويحاول ضم الصفقة.





وسيسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال أيام في حالة موافقة فايلر على ضم اللاعب ليحاول حسم صفقة موليكا بسبب صعوبتها ورفض رئيس نادي مازيمبي لفكرة بيع اللاعب إلى النادي الأحمر.



