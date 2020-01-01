البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مصحوباً بحالة من جني أرباح علي الأسهم









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة.







