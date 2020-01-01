البورصة تربح 1.1 مليار جنيه في ختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات ، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة مصحوباً بحالة من جني أرباح علي الأسهم 


وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 607.177 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 11050 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة.


وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1.8 مليار جنيه علي عدد406.5 مليون سهم عبر تنفيذ 44.1 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 186 شركة ارتفع منه 73 شركة وانخفض 86 شركة واستقر 27 شركة .

 

وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 146.3 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 63.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات  الأجانب والعرب  نحو البيع 142.6 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه بنسب إستحواذ 33.8% و2.2% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 57.3% والأفراد علي نسبة 42.6%

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