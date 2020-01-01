شاهد.. الصور الكاملة لجنازة والدة الفنان حمادة هلال بمشاركة نجوم الفن

شيع الفنان حمادة هلال، منذ قليل جثمان والدته وتم دفنها بمقابر الرقابة الإدارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو.

وحرص علي حضور صلاة الجنازة والدفن عدد من أصدقاء حمادة منهم محمود الليثي واحمد جمال وعدد آخر من المقربين مرتديين الكمامات وذلك للإجراءات الاحترازية لمرض الكورونا وسط انهيار وبكاء شديد من حمادة هلال.

من ناحية أخري نشر الفنان حمادة هلال، صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق حمادة هلال قائلاً: " ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي".

وتابع: "على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله يا الله امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب، اسألكم الدعاء والفاتحة".