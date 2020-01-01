"المركزي الماليزي" يخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزي الماليزي خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية ليصل إلى 75ر1 %، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا،  وهو أقل من المعدل الذي تم إقراره خلال الأزمة المالية العالمية فى .2009-2008

وبحسب "الألمانية" قال البنك إن " النشاط الاقتصادي انكمش بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام، بسبب الإجراءات التي تم إقرارها لاحتواء الفيروس عالميا ومحليا".


وكانت ماليزيا قد فرضت إجراءات إغلاق  لنحو شهرين ابتداء من 18 مارس الماضي،حيث يبدو أن الإجراءات ، التي جرى تطبيقها بصرامة، وشهدت اعتقال أكثر من 23 ألف شخص، تمكنت من كبح جماح الفيروس.


وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى وفاة 121 شخصا بالفيروس. ومن بين 8668 حالة إصابة تم تسجيلها بالفيروس، سجلت ماليزيا 8476 حالة تعاف.


وتعهدت ماليزيا بإنفاق حوالي خمس إجمالي الناتج المحلي على الإجراءات النقدية التي تهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

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