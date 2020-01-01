قطر تعلن تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم الثلاثاء، 600 حالة جديدة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة القطرية، وصل العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر إلى 5908 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 100.945 ألف حالة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند 134 حالة.

وتتصدر قطر قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين بمعدل 35738 إصابة لمليون شخص، وفقًا لإحصاءات موقع worldometers.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.