لتغطية مينائي العقبة والعين السخنة.. شركة شحن عالمية تتوسع في خطوطها بمصر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر

أعلنت مجموعة CMA CGM ، الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات اللوجستية، عن تطور خدمة JEDDEX لتغطي مينائي العقبة والعين السخنة، وستقدم المجموعة مع هذا التطور وقت عبور تنافسي من وإلى مصر والمملكة الأردنية ، وإلى مقديشو ومومباسا ، وهذا بالإضافة إلى عرض أوسع داخل أسواق البحر الأحمر.


كما ستوفر الخدمة اتصالاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال مع وقت عبور محسّن والذي سيؤثر بشكل إيجابي على تجارة البضائع المبردة والبضائع الحساسة في الحاوية الجافة.


سينشر الخط  CMA CGM BRAZIL  بسعة 15،128 حاوية والتي تصبح أكبر سفينة على الإطلاق تعبر ميناء السخنة. ويبلغ حجم السفينة، المنتشرة حاليًا في خدمات الشرق الأقصى والبحر الأحمر، 366 مترًا وعرضها 51 مترًا.

تعزم مجموعة  CMA CGM مع هذا التطور على المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. وتوفر المجموعة من خلال ال 20 خدمة المقدمة في مصر، مجموعة من الحلول والخدمات الشاملة والتي تربط مصر بسائر بلاد العالم.

وفي هذا السياق قال أحمد عرموش ، رئيس مجلس إدارة  CMA CGM بمصر:  أن تطوير خدمة JEDDEX يسلط الضوء مرة أخرى على التزام المجموعة بتعزيز عرض خدماتها في مصر. وسييسر العبور الأول لـ CMA CGM Brazil في العين السخنة توسع التجارة الوطنية المصرية وهذا بالإضافة إلى توفير دخول أوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.


أخبار تهمك

لأول مرة.. أمريكا تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

منذ يومين

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

نجم بيراميدز يقاتل من أجل الذهاب إلى الزمالك

منذ 35 دقيقة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ ينعى "العصار".. ويوجه رسالة إلى السيسي

منذ حوالي 12 ساعة

"جماعة الإخوان زي الفل".. دعوى مستعجلة لمنع ظهور مبروك عطية على الفضائيات

منذ يومين

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

وفاة الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:46 م

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار

02:25 م

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

01:39 م

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل في أزمة سد النهضة

10:06 ص

شوبير يعلن 3 مفاجآت مدوية ستسعد جماهير الأهلي

11:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»