لتغطية مينائي العقبة والعين السخنة.. شركة شحن عالمية تتوسع في خطوطها بمصر





أعلنت مجموعة CMA CGM ، الشركة العالمية الرائدة في الشحن والخدمات اللوجستية، عن تطور خدمة JEDDEX لتغطي مينائي العقبة والعين السخنة، وستقدم المجموعة مع هذا التطور وقت عبور تنافسي من وإلى مصر والمملكة الأردنية ، وإلى مقديشو ومومباسا ، وهذا بالإضافة إلى عرض أوسع داخل أسواق البحر الأحمر.









كما ستوفر الخدمة اتصالاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال مع وقت عبور محسّن والذي سيؤثر بشكل إيجابي على تجارة البضائع المبردة والبضائع الحساسة في الحاوية الجافة.









سينشر الخط CMA CGM BRAZIL بسعة 15،128 حاوية والتي تصبح أكبر سفينة على الإطلاق تعبر ميناء السخنة. ويبلغ حجم السفينة، المنتشرة حاليًا في خدمات الشرق الأقصى والبحر الأحمر، 366 مترًا وعرضها 51 مترًا.





تعزم مجموعة CMA CGM مع هذا التطور على المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. وتوفر المجموعة من خلال ال 20 خدمة المقدمة في مصر، مجموعة من الحلول والخدمات الشاملة والتي تربط مصر بسائر بلاد العالم.





وفي هذا السياق قال أحمد عرموش ، رئيس مجلس إدارة CMA CGM بمصر: أن تطوير خدمة JEDDEX يسلط الضوء مرة أخرى على التزام المجموعة بتعزيز عرض خدماتها في مصر. وسييسر العبور الأول لـ CMA CGM Brazil في العين السخنة توسع التجارة الوطنية المصرية وهذا بالإضافة إلى توفير دخول أوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.







