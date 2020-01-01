خسارة تكلفتها 4 مليارات يورو للأندية الأوروبية بسبب الكورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
كشفت دراسة أجرتها رابطة الأندية الأوروبية "إيكا"، أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو 4 مليارات يورو من عائداتها، بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ذكرت إيكا اليوم الثلاثاء: "خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو، بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول 55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" إلى 2.4 مليار يورو.

ومن بين مسابقات الدوري في أوروبا، تبلغ خسائر عشر مسابقات دوري، منها الدوريات الخمس الكبرى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، 3.6 مليار يورو، وستبلغ الخسائر في إيرادات مبيعات التذاكر 1.5 مليار يورو خلال الموسمين الحالي والمقبل.

وكانت 7 من تلك الدوريات العشر، شهدت استئناف المنافسات أو استكمالها، لكن المباريات أقيمت دون حضور جماهير، بينما ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا وإسكتلندا.

وشهدت عائدات البث التليفزيوني تراجعاً كبيراً، ولم يتضح بعد الموعد المحتمل لعودة الجماهير إلى الإستادات.

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