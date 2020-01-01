نادر حمدي يوجه رسالة لجمهوره عبر 'إنستجرام'

حرص الفنان نادر حمدي، على توجيه رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام نادر حمدي بنشر صورة له، وعلق عليها قائلاً: "من غير تفاؤل مش هنعرف نعيش تفائلوا بالخير تجدوه ...الحمد لله".

يذكر أن الفنان نادر حمدي قدم لصديقه بفرقة واما العزاء للفنان محمد نور في وفاه والده وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" .

وعلق نادر حمدي على الصورة قائلا : البقاء لله توفي والد اصدقائي واخواتي محمد نور واسلام نور الله يرحمه كان راجل طيب جدا و كنت بحبه اوي ارجو منكم الدعاء له و قراءه الفاتحة علي روحه".