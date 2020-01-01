نجم بيراميدز يقاتل من أجل الذهاب إلى الزمالك

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:01 م
بيراميدز
بيراميدز
أمل الحلفاوي
يقاتل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الزمالك قد حصل بالفعل على توقيعه في وقت سابق، حيث يتبقى حسم الأمور المالية بين مسئولي الزمالك وبيراميدز، والاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة بين الطرفين.

ولم يهتم دونجا لشيء في الوقت الحالي سوى الانتقال إلى الزمالك، لذا وجب عليه التضحية من أجل تحقيق ذلك الهدف.

وتنازل دونجا عن كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى نادي بيراميدز، من أجل إقناعهم بالموافقة على تخفيض مطالبهم المالية ورحيله إلى صفوف الزمالك.

يأتي ذلك لأن اللاعب يعلم تماما صعوبة، دفع الزمالك مبلغ 60 مليون جنيه، وأكد دونجا، لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.

وسارت المفاوضات بين دونجا ومسئولو الزمالك بمرونة شديدة، ووافق على الحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز، نظرا لصعوبة المساواة بينه وبين طارق حامد، ومحمود علاء، على سبيل المثال.

وحسب ما أشارت تقارير صحفية، انه سوف يتقاضى 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد مساواة بباقي اللاعبين داخل الفريق دون وضع مطالب مالية تعجيزية.

دونجا كان يمتلك في جعبته عدد من العروض من بعض الأندية الخليجية والأوروبية وبأرقام مالية كبيرة أعلى مما سيتقاضاه في الزمالك، ولكنه فضل ارتداء القميص الأبيض.



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