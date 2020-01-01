راندا البحيري بلوك غريب.. فما السر ؟! (صور)

ظهرت الفنانة راندا البحيري، بإطلالة مختلفة ومميزة حيث من بداياتها وهي الموديل التي تهوي التجديد بكل ما هو غير تقليدي وأنيق في نفس الوقت.

‎ظهرت لنا خلال هذا الاسبوع راندا البحيري في لوك ناري مكون من ميك اب برتقالي اللون برسومات نارية علي وجهها مستوحي من الماكيير العالمي چيمس شارلز.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.

من ناحية أخري تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "اختراق٢" والذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم المصريين والعرب.