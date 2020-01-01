تسهيلاً على القراء في زمن كورونا.."نهضة مصر" تقدم خاصية الشراء الإلكتروني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت "نهضة مصر للنشر" عن تحديث تطبيقها الإلكتروني للكتب الذي أطلقته مع مطلع العام الجديد2020خلال معرض الكتاب بإضافة خاصية التسوق وتوصيل الكتب لمحبي القراءة في كافة أنحاء الجمهورية، مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد خلال أزمة كورونا وتسهيلاً على جمهورها في اقتناء الكتب.

 

التطبيق يتيح بعض المميزات الهامة للمستخدم، مثل: متابعة الإصدارات الجديدة، وأفضل الكتب مبيعًا، والبحث عن الكتب المتوفرة من كافة التصنيفات الثقافية للكبار والصغار، إلى جانب الكتب التعليمية من سلسلتي الأضواء وGEM، كما يستطيع المستخدم تقييم الكتب وإنشاء قائمة لكتبه المفضلة أيضًا ومشاركتها مع الجميع.

 

كما يقدم التطبيق تنويهات عن آخر العروض ومواعيد الفعاليات والمسابقات الثقافية التي تقدمها الدار من خلال صفحاتها الإلكترونية في منصات التواصل الاجتماعي.

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