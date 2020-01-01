الإمارات تدعم باراجواي في مواجهة تداعيات "كوفيد - 19"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:45 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالًا هاتفيًا بأنطونيو ريباس وزير خارجية باراجواي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

                                 

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي بينهما أمس، مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين وإجراءاتهما لمواجهة تداعياته.

 

وقد أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية باراجواي، أهمية التعاون والتنسيق القائم على صعيد تبادل الخبرات ودعم الجهود الدولية التي تبذل للتوصل إلى لقاح للمرض.

 

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، شدد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات، وباراجواي والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

 

وأشاد بدعم باراجواي لمعرض إكسبو 2020 دبي، معربا عن تطلعه لمشاركة متميزة للباراجواي في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه الدولة العالم المقبل.

 

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم دولة الإمارات لباراجواي في مواجهة تداعيات "كوفيد - 19" معربا عن تمنياته لشعب باراجواي السلامة والازدهار.

 

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